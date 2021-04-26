Пора домой: участники масштабной проверки возвращаются в места постоянной дислокации в ЗВО
В пункты базирования в Нижегородской области бронетехнику отправили по железной дороге.
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Участники масштабной проверки по итогам зимнего периода обучения возвращаются в места постоянной дислокации в Нижегородской области.
Военнослужащие общевойсковой армии Западного округа на полигонах и в учебных центрах отработали более пяти тысяч тактических задач. Маневры проходили как днем, так и ночью.
Бойцы сдали нормативы по физической, инженерной, огневой подготовке. В пункты базирования бронетехнику отправили по железной дороге.