Пора домой: участники масштабной проверки возвращаются в места постоянной дислокации в ЗВО

Участники масштабной проверки по итогам зимнего периода обучения возвращаются в места постоянной дислокации в Нижегородской области.

Военнослужащие общевойсковой армии Западного округа на полигонах и в учебных центрах отработали более пяти тысяч тактических задач. Маневры проходили как днем, так и ночью.

Бойцы сдали нормативы по физической, инженерной, огневой подготовке. В пункты базирования бронетехнику отправили по железной дороге.