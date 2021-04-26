В Египте установили минимальные цены на гостиничные номера
Для повышения уровня туристического направления египетские власти установили минимальные цены на проживание в отелях.
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Правительство Египта в целях повышения уровня туристического направления и качества услуг приняло решение установить минимальные цены на проживание в гостиницах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Решение вступает в силу с 1 ноября 2021 года. Так, минимальная стоимость проживания за одного человека в четырехзвездочном отеле не может быть менее 28 долларов в сутки, в пятизвездочном отеле - не ниже 40 долларов.
Отмечается, что итоговая стоимость размещения в гостиницах будет зависеть от допустимой загрузки - сейчас не более 50% политики конкурентов, а также возвращения россиян в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.