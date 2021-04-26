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Встреча с оркестром: военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО прибыли во Владикавказ после учений в Крыму

Андрей Аркадьев
12:00 26.04.2021
В ближайшее время технику осмотрят в автопарке воинской части.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подразделения 58-й общевойсковой армии, принимавшие участие в межвидовых учениях на полигоне Опук в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Первые воинские эшелоны автомобильной техники подразделений связи, тылового и технического обеспечения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прибыли железнодорожным способом в столицу Северной Осетии город Владикавказ», - говорится в сообщении.

Военнослужащих встретили на железнодорожной платформе торжественно: присутствовали их родственники, представители командования, юнармейцы и ветераны, играл военный оркестр.

В ближайшее время технику осмотрят в автопарке воинской части, добавили в пресс-службе ЮВО.

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