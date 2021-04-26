Армия Встреча с оркестром: военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО прибыли во Владикавказ после учений в Крыму Андрей Аркадьев В ближайшее время технику осмотрят в автопарке воинской части. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Подразделения 58-й общевойсковой армии, принимавшие участие в межвидовых учениях на полигоне Опук в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Южного военного округа. «Первые воинские эшелоны автомобильной техники подразделений связи, тылового и технического обеспечения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прибыли железнодорожным способом в столицу Северной Осетии город Владикавказ», - говорится в сообщении. Военнослужащих встретили на железнодорожной платформе торжественно: присутствовали их родственники, представители командования, юнармейцы и ветераны, играл военный оркестр. В ближайшее время технику осмотрят в автопарке воинской части, добавили в пресс-службе ЮВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика