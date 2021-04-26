В стране и мире В Индии заявили о «коронавирусном шторме» Кира Карон В Индии премьер-министр высказался о COVID-19. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: По словам премьер-министр Индии Нарендра Моди Индию потряс «коронавирусный шторм». «Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», - приводит Reuters слова Моди. В стране за последние 24 часа число выявленных случаев инфекции составило 349 тысяч. Это рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19. В Дели в больницах нехватка медицинского кислорода и коек. Из-за этого медицинские учреждения отказываются принимать заболевших. В больнице в пятнице скончалось не менее 25 пациентов с COVID-19 из-за кислорода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика