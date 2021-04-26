В Индии заявили о «коронавирусном шторме»
В Индии премьер-министр высказался о COVID-19.
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По словам премьер-министр Индии Нарендра Моди Индию потряс «коронавирусный шторм».
«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», - приводит Reuters слова Моди.
В стране за последние 24 часа число выявленных случаев инфекции составило 349 тысяч. Это рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19.
В Дели в больницах нехватка медицинского кислорода и коек. Из-за этого медицинские учреждения отказываются принимать заболевших. В больнице в пятнице скончалось не менее 25 пациентов с COVID-19 из-за кислорода.