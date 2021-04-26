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Корабли ТОФ обезвредили донные мины «диверсантов» на Камчатке: кадры учений

Андрей Аркадьев
10:56 26.04.2021
По легенде учений, противник выставил минное заграждение вблизи пункта базирования кораблей и судов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота обезвредили донные мины диверсантов. Тральная группа охраны водного района вместе с военными инженерами провели плановые учения в Авачинской бухте.

По легенде, противник выставил минное заграждение на судоходном участке вблизи пункта базирования кораблей. Противодиверсионный катер «Грачонок» обнаружил одну из них на основном фарватере.

Специалисты осмотрели опасную находку. По тревоге два морских тральщика изучили участок акватории бухты Малая Лагерная. Затем с помощью быстроходных лодок БЛ-680 тяжелая техника вытянула мину на берег.

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