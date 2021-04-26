Длительная командировка: железнодорожники ЦВО отправились на строительство второй ветки БАМа

На строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали отправляются железнодорожники Центрального военного округа. На станции Камбарка в Удмуртии на эшелоны уже погружены машины, а военнослужащие готовятся к длительной командировке.

На площадке родственники провожают своих близких. Командировка продлится три месяца. Два десятка платформ отправятся в путь - погружены экскаваторы, бульдозеры. Есть отдельно вагон-кухня. Ехать предстоит 6 000 километров.

Напомним, что две недели назад на БАМ уже отправился эшелон из Абакана, а всего силами специалистов железнодорожных войск Центрального военного округа построят чуть больше половины из 340 километров второй ветки Байкало-Амурской магистрали.