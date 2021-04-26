Армия Задачу выполнили: подразделения ЮВО возвращаются из Крыма после масштабных учений Тимур Шерзад В пунктах постоянной дислокации солдат и офицеров ожидают торжественные встречи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Участники масштабной проверки боеготовности, которая проходила на западе и юге России, возвращаются к местам постоянной дислокации. В Крыму мотострелки 58-й общевойсковой армии завершают погрузку техники на железнодорожные платформы. Им предстоит преодолеть почти 2 000 километров. Соединение базируется в Дагестане. А вот военные инженеры отправляются в Кабардино-Балкарию. В местах постоянной дислокации солдат и офицеров ожидают торжественные встречи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика