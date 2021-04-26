Задачу выполнили: подразделения ЮВО возвращаются из Крыма после масштабных учений
В пунктах постоянной дислокации солдат и офицеров ожидают торжественные встречи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Участники масштабной проверки боеготовности, которая проходила на западе и юге России, возвращаются к местам постоянной дислокации.
В Крыму мотострелки 58-й общевойсковой армии завершают погрузку техники на железнодорожные платформы. Им предстоит преодолеть почти 2 000 километров. Соединение базируется в Дагестане.
А вот военные инженеры отправляются в Кабардино-Балкарию. В местах постоянной дислокации солдат и офицеров ожидают торжественные встречи.