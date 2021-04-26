Патовая ситуация: почему вопрос о встрече с Путиным ставит Зеленского в тупик

Едва вернувшись из Парижа, где Зеленскому дали понять, что «Незалежную» не ждут ни в Европе, ни в НАТО, украинский лидер подписал закон, позволяющий провести мобилизацию резервистов за сутки – и обратился к нации.

Заверил, что Украина к войне готова, хотя воевать с Россией и не хочет. И вслед за Джо Байденом, Зеленский поторопился пригласить главу РФ Владимира Путина на встречу.

«Хочу обратиться к северному соседу. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - обратился к Путину Зеленский.

В Киеве ждали, как отреагирует российский лидер. Когда в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин назвал президентом Украины другого человека, а конкретнее, отметил, что «можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу», многие решили, что это и есть ответ.

«Я думаю, конечно, Зеленский поперхнулся и проглотил цигарку в этот момент», - подметил немецкий политолог Феликс Шультесс

Однако днем позже - на встрече с президентом Белоруссии - Владимир Путин ответил на приглашение Зеленского развернуто и дипломатично. Российский указал, что готов встретиться с ним в Москве в любое удобное для него время, но только для обсуждения российско-украинских двухсторонних отношений. Решать же вопросы Донбасса лидер РФ посоветовал не с Россией, а с ДНР и ЛНР.

Сами лидеры Луганской и Донецкой Народных Республик заявили, что к встрече готовы и призвали вместо раздачи приглашений к прибытию на линию соприкосновения с Донбассом главам третьих стран явиться туда самостоятельно. На это советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе сразу заявил - Украине с Донбассом говорить не о чем.

«Наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» не будет и не может быть, даже в условном пространстве», - указал спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.

Против идеи согласиться на приглашения Путина резко выступили украинские радикалы. Зеленский оказался в крайне сложном положении, где и лететь в столицу России нельзя и отказываться от приглашения - после того как с 26 марта украинский лидер, по словам его пресс-секретаря, пытается звонить Путину - а тот не берет трубку - тоже не самый удачный вариант. Вице-премьер, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников уже заявил, что Зеленский не поедет в Москву.

Между тем, украинская позиция и истории о якобы существующей агрессии России стали утомлять и Европу. Рассказы Украины о том что она якобы воюет с Москвой не только за себя, но и «за всю Европу», ЕС больше не впечатляют. Когда представитель Киева в ПАСЕ депутат Гончаренко в очередной раз попытался обвинить Россию и развернул флаг с дырками якобы «от пуль агрессора» - ему просто отключили микрофон.

Зачем Киеву нужны эти разговоры о мнимой российской угрозе - объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, они служат средством отвлечения внимания населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправданием агрессивных милитаристских планов.

«Киев ведет активную кампанию по дезинформации, основа которой та же – создание образа врага в лице России», - отметила Захарова.

На Украине русскоговорящих граждан пытаются держать в постоянном страхе. Так, 2 мая, в День бойни в Доме профсоюзов обещают провести новые карательные акции в Одессе против тех, кто считает себя частью русского мира.

Ничего удивительного, что жители Донбасса не могут представить себя частью такой Украины, о чем они сами сообщили на международном форуме «Единство русских», который прошел в Донецке. По самым скромным подсчетам, в республиках Донбасса проживает почти полмиллиона российских граждан.