Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автомобиль влетел в подземный переход на юге Москвы

Анна Берестовая
00:18 26.04.2021
Водитель автомобиля, вероятно, не справившийся с управлением, въехал в подземный пешеходный переход в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Южном административном округе Москвы на Варшавском шоссе легковой автомобиль въехал в подземный пешеходный переход. Предположительно, попавший в ДТП транспорт является машиной каршеринга.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в Сети. В результате инцидента есть пострадавший. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:30 В стране и мире
статья
Тонкая нить надежды: как прошел климатический онлайн-саммит с участием Путина и Байдена
20:14 В стране и мире
статья
Ценой жизни: во Владивостоке открыли памятник защитникам острова Даманский
17:14 Спорт
Сборная России одержала победу в медальном зачете ЧЕ по спортивной гимнастике
16:32 В стране и мире
«Попали в глупое положение»: Володин оценил обвинения Чехии в адрес РФ о взрывах в Врбетице
15:21 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что в списке недружественных России стран фигурируют США
Популярное
Популярное
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.