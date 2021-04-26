Автомобиль влетел в подземный переход на юге Москвы
Водитель автомобиля, вероятно, не справившийся с управлением, въехал в подземный пешеходный переход в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Южном административном округе Москвы на Варшавском шоссе легковой автомобиль въехал в подземный пешеходный переход. Предположительно, попавший в ДТП транспорт является машиной каршеринга.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в Сети. В результате инцидента есть пострадавший. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.