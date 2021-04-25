Названы самые бюджетные направления на майские праздники

В период с 1 по 10 мая россияне смогут отправиться в путешествие по стране и потратить не так много денег. Аналитики назвали самые бюджетные направления.

Например, из Москвы можно недорого улететь в Брянск. Авиабилет будет стоить всего 850 рублей. До Нижнего Новгорода билет на самолет обойдется в 1,1 тысячи рублей, до Санкт-Петербурга - 1,7 тысячи.

Жителям Санкт-Петербурга дешевле всего на майские праздники добраться до Москвы - 1,6 тысячи рублей. За 2 тысячи рублей петербуржцы смогут купить авиабилеты до Архангельска.

Из Екатеринбурга недорого доехать до Оренбурга. Жителям Краснодара - до Минеральных Вод. Сочинцы могут улететь в Краснодар всего за 600 рублей.

Аналитики, как отмечает RT, сообщают, что поездка на железнодорожном транспорте обойдется еще дешевле.