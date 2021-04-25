Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями

В случае, когда нерабочие дни совпали с отпуском, можно сделать отзыв из отпуска по согласованию с работодателем. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала».

Многие россияне в этом году оформили отпуск с 4 по 7 мая, чтобы продлить майские праздники. Однако по указу президента эти дни объявили нерабочими. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

«Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем», - сказала она в беседе с «Российской газетой».

Годом ранее Минтруд и Роструд разъяснили, что нерабочие дни не являются праздничными. Они включаются в общее число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. Если дата начала отпуска выпадает на нерабочие дни, по умолчанию это не является причиной для переноса, уточняет издание.