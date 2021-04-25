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Рогозин опроверг информацию о возможной доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon

Иван Линдеманн
07:24 25.04.2021
Ранее Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX  сочтет за честь транспортировать российских космонавтов на МКС на своем  космическом корабле Crew Dragon.
Рогозин опроверг информацию о возможной доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon
© Фото: NASA, XinHua, Globallookpress
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Роскосмос не ведет переговоры со SpaceX о доставке космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon. Об этом заявил Дмитрий Рогозин.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», - написал глава госкорпорации в своем Twitter.

Ранее Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX  сочтет за честь транспортировать российских космонавтов на МКС на своем  космическом корабле Crew Dragon.

На этой неделе, 24 апреля, пилотируемый рейс с астронавтами NASA на корабле Crew Dragon пристыковался к борту Международной космической станции. Все члены экипажа успешно перебрались на борт. За свою историю Crew Dragon выполнил два пилотируемых рейса к космической станции.

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