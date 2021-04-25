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МВД рассказало о первых результатах сдачи экзамена на права после отмены «площадки»

Анна Касаткина
07:30 25.04.2021
С 1 апреля в России вступил в силу новый административный регламент приема экзамена на получение водительских прав.
МВД рассказало о первых результатах сдачи экзамена на права после отмены «площадки»
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Более 71 тысячи водительских удостоверений выдано после вступления в силу нового административного регламента экзамена на право управления автомобилем. Не смогли сдать экзамен свыше 138 тысяч человек, сообщает пресс-центр МВД.

В ведомстве рассказали, что чаще всего причинами провала на экзамене становится то, что водители не уступают дорогу или создают помеху имеющим преимущество транспортному средству или пешеходу, нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота и неуверенно водят.

«Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки - "параллельная парковка", "заезд в бокс" - которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке», - цитирует сообщение МВД ТАСС.

С 1 апреля 2021 года в России вступил в силу новый административный регламент приема экзамена на получение водительских прав. Основным изменением стал отказ от этапа «площадка», теперь действия водителей проверяют исключительно в реальных дорожных условиях. Кроме того, теперь обязательна видеофиксация с аудиозаписью всех действий водителя и лица, находящегося рядом с ним.

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