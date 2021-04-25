Невролог назвал случаи, когда зевота может быть опасна

Зевота – обычный для любого человека рефлекторный процесс. Однако в некоторых случаях частая зевота может говорить о наличии серьезных заболеваний, рассказала психоневролог и кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в беседе с радио Sputnik.

Речь главным образом идет о частом зевании днем. Если этот процесс регулярно повторяется в дневное время суток, стоит задуматься о здоровье.

«Зевота может сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна - неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота», - сказала Голубинская.

Зевота от недосыпа или усталости сама по себе не страшна, однако в сочетании с другими симптомами является поводом обратиться к врачу. Среди сопутствующих феноменов – снижение памяти, астения, головные боли, рассеянность и резкие перепады давления.

Эксперт также объяснила, почему зевота столь заразительна. Человек обладает так называемыми зеркальными нейронами, которые заставляют визуально копировать поведение другого человека. Они работают и в случае зевоты.