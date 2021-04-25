В Германии призвали покончить с темой Украины ради сотрудничества с Россией

Премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер в интервью RT заявил о необходимости сближения и налаживания отношений с РФ, и поддержал концепцию общего европейского дома - от Атлантики до Владивостока.

По мнению политика, Евросоюз и Россия являются партнерами, которые всегда будут связаны друг с другом, поэтому деятельность сторон должна быть направлена на сближение. Он особо отметил, что конфликт вокруг Донбасса нужно разрешить и в дальнейшем не допустить его повторения.

«Давайте уже покончим с темой Украины - поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», - призвал Кречмер.

Глава правительства немецкого региона также высказал мнение, что россияне и европейцы «хотят мира, безопасности, возможности строить свою собственную жизнь, работать друг с другом в благополучии», и в этом, уверен политик, у них есть много общего.

Ранее Кречмер, а также двое других руководителей регионов в Германии, призвали отказаться от политического подхода в оценке российской вакцины «Спутник V» и ускорить процесс ее одобрения. Политики высказали твердую точку зрения, что, когда речь идет о здоровье людей, происхождение медицинских препаратов не должно иметь никакого значения.