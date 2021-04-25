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Христианская община Алеппо отметила день Георгия Победоносца

Виталий Акиньшин
02:07 25.04.2021
По городским улицам прошла колонна верующих с иконой главного для этих мест святого.  
Христианская община Алеппо отметила день Георгия Победоносца
© Фото: ТРК "Звезда"
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Христианская община Алеппо отметила день одного из самых почитаемых святых - Георгия Победоносца. По улицам города проследовало торжественное шествие, под барабаны и звуки духовых инструментов. Во главе колонны пронесли икону святого Георгия Победоносца.

В телефонном справочнике настоятеля храма Святого Георгия, Йоханна Жамуса около десятка номеров знакомых с именем Георгий. Сегодня нужно поздравить всех.

«Здесь в Алеппо отношения между людьми очень близкие. Мы все знаем друг друга и меня все знают. Я общаюсь со всеми прихожанами. Спрашиваю, все ли у них хорошо, помогаю им. Сегодня праздник и я уже  четырем Георгиям позвонил,  всего их восемь», - признался настоятель.

Так сложилось, что во время войны боевики до христианских кварталов не дошли. В отличие от других районов Алеппо, большинство домов здесь не разрушены. О событиях тех лет местные жители вспоминают с ужасом.

«Наша вера нас спасла. Святой Георгий и Дева Мария помогали нам. Однажды здесь во дворе было 200 детей и начался обстрел. Две ракеты разорвались совсем рядом. Мы все страшно перепугались, спрятали ребятишек в храме. В тот день никто не пострадал. Хотя несколько осколков мы нашли здесь. Они прилетели сюда, но не причинили никакого вреда», - рассказал Йоханн Жамус.

Храм Георгия Победоносца в Алеппо в самые тяжелые для города времена оказался на линии фронта. Мины и снаряды разрывались всего в нескольких метрах от храма. И именно сюда приходили местные жители, чтобы спрятаться от обстрелов.

«Мне 41 год. Я училась в Университете и должна была стать учителем английского, но в начале войны я решила, что должна помогать людям в церкви. Я пришла сюда и задержалась на семь лет. Теперь я не могу представить себя вне этого места», - сказала волонтер Греко-Католической церкви.

Всем, кто сегодня посетил храм Георгия Победоносца, на входе раздавали хлеб испеченный в виде солнца, как символ возрождения Алеппо.

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