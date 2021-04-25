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Тонкая нить надежды: как прошел климатический онлайн-саммит с участием Путина и Байдена

Константин Коковешников
22:30 25.04.2021
Казалось бы, саммит далек от геополитики, но если присмотреться, то на своей первой встрече лидеры двух стран обсудили одну из немногих тем – глобальное изменение климата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency,globallookpress, kremlin.ru
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Одно из важных событий прошедшей недели – саммит по климату, к участию в котором президент Джо Байден лично пригласил Владимира Путин. При всей важности проблемы, основное внимание было приковано не к вопросам потепления или похолодания, а к тому, согласится ли вообще Путин, после всего того, что было сказано в его адрес Байденом, участвовать в этом мероприятии.

В саммите приняли участие лидеры сорока государств – даже формат G20 таким широким составом похвастать не может. Именно на полях климатического саммита, пусть и виртуально, впервые встречаются президенты России и Америки. Вместо Байдена крупнейший международный саммит открывает вице-президент США Камала Харис.

Организацией онлайн-саммита занимаются лучшие айтишники США, но чем дальше, тем больше накладок: связь с Кремлем появляется не сразу. Американский госсекретарь Энтони Блинкен растерянно надевает маску. Однако Владимир Путин невозмутим. Он быстро переходит к делу и дает понять: проблемы экологии, климата, глобального потепления для России важны.

«Вчера у меня было ежегодное обращение к Федеральному Собранию Российской Федерации, и в числе важнейших, в контексте социально-экономического развития, была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране», – подчеркнул президент России.

Главное внимание на саммите, конечно, к ним, – лидерам России и США, стран, которые сейчас переживают не лучшую фазу отношений. Байден на Путина почти не смотрит: то отводит глаза, то опускает взгляд на свои документы.

Казалось бы, климатический саммит далек от геополитики, но если присмотреться, то на своей первой встрече Байден и Путин обсуждают одну из немногих тем – глобальное изменение климата.

За 30 лет Россия сократила вдвое только выбросы СО2. В основном, за счет ввода в эксплуатацию новых атомных станций. У нашей страны немало собственных экологических проектов, но открыта она и для международных.

После выступления Владимира Путина к онлайн-саммиту присоединяется спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Он уже детальнее объясняет: если мы будем теми же темпами сокращать выбросы, то уже к 2050 среднемировая температура снизится на 0.2 градуса, это и есть главное средство от глобального потепления.

Уже на следующий день после этой встречи Байден говорит то, чего в Белом доме от него едва ли ожидали.

«Меня воодушевило вчерашнее выступление Путина по поводу мирового сотрудничества в отношении углекислого газа. И США надеются на работу с Россией и другими странами над этим стремлением, над этим обещанием», – сказал президент США.

В эпоху, когда все вспоминают о временах Карибского кризиса, эти слова как тонкая нить надежды на то, что отношения двух держав все-таки удастся реанимировать. Косвенно это подтверждает и помощник американского президента по национальной безопасности Джейкоб Салливан. На этой неделе он созвонился с секретарем Собеза России Николаем Патрушевым и обсудил подготовку встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена. Встреча лидеров пройдет уже в офлайн-формате. Предположительно летом, в Европе.

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