Россия Эстония и возобновили авиасообщение

Россия и Эстония возобновили авиасообщение между странами после более чем годового перерыва. Первый самолет рейса Москва-Таллин-Москва прибыл в воскресенье, 25 апреля, в столицу Эстонии.

«На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям», – сообщила пресс-служба аэропорта Таллина.

При этом, все действующие на границе ограничения, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию, продолжают действовать. По прибытии в страну нужно 10 дней провести на карантине, уточнили в эстонском посольстве в Москве.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение еще с шестью государствами.