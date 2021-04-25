Семьдесят тысяч военнослужащих:в ЦВО завершилась контрольная проверка войск за зимний период

Контрольная проверка войск Центрального военного округа за зимний период обучения завершилась в 15 регионах Урала, Сибири и Поволжья. Сейчас войска возвращаются в пункты постоянной дислокации. Всего в маневрах участвовали более 70 тысяч военнослужащих и свыше 15 тысяч единиц военной техники.

Проверка проводилась под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Объединения и соединения ЦВО отработали переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, а также совершили марши в указанные районы. Особое внимание в ходе проверки уделили применению разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

Окончательные итоги маневров за зимний период обучения будут подведены на ближайшем заседании военного совета военного округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В его состав также входит: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии и подразделения, дислоцированные на территории Казахстана.