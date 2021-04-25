Ценой жизни: во Владивостоке открыли памятник защитникам острова Даманский
Во Владивостоке, 24 апреля, по инициативе Департамента военной контрразведки ФСБ России, состоялось торжественное открытие памятника «Защитникам Отечества» на острове Даманский.
Среди тех, кто тогда, ценой своей жизни удержал остров и защитил страну, был и Николай Буйневич, офицер особого отдела, который не прятался за спинами личного состава, а принял бой вместе с военнослужащими, чью безопасность обеспечивал.
Два офицера расставили руки в стороны, прикрывая собой границу. Они безоружны, а враг направил на них винтовки и автоматы. Это не просто красивый образ. У людей, что высечены в камне, есть реальные имена – Иван Стрельников и Николай Буйневич. Защитники небольшого Дальневосточного острова Даманский. В 1969 году они и еще 56 пограничников отдали свои жизни в боях с китайской армией, но отстояли клочок нашей земли. И, возможно, предотвратили большую войну.
«Эти простые ребята – начальник пограничной заставы и оперуполномоченный особого отдела – стали первыми на защиту великого отечества. Они защищали не только Даманский берег реки Уссури, они защищали великую страну – Советский Союз. Сегодня мы отдаем дань памяти этим простым ребятам. Этот памятник – доказательство того, что когда трудно, прежде всего жители края, Владивостока, становятся первыми на защиту Отечества», – заявил глава контрразведки ФСБ, генерал-полковник Николай Юрьев.
В металлической капсуле – земля, привезенная с Даманского, он находится за 2500 тысячи километров от Владивостока. Ее закладывают в основание памятника. И это важный символ: защитники острова не отдали противнику ни одной пяди нашей земли.
В истории России и Китая были разные периоды. И шестидесятые – не лучшее время в отношениях двух стран. Именно тогда на поверхность всплывают старые обиды, споры, не решенные еще в XIX веке. Начинаются территориальные претензии друг к другу. Даманский – одна из таких спорных территорий. Этот остров стоит на реке Уссури, у самой границы. Он совсем небольшой – длинной два километра, шириной всего – 500 метров. Более того, в то время он был почти необитаем. Кроме нашей пограничной заставы, а это 30 человек, там ничего нет. Место очень неспокойное –жители Китая постоянно устраивают провокации.
«В 1968 году его лейтенанта КГБ отправляют на заставу к реке Уссури. Патрулировать границу по воде. У него – несколько катеров. Автоматы, пулеметы», – вспоминает свидетель тех событий Николай Щеголев.
Но с этим арсеналом нужно быть осторожнее – любая ошибка нашего офицера или солдата может привести к войне. Поэтому оружие разрешено использовать только в самых крайних случаях.
«Постоянно проходили стычки, конфликтные ситуации с китайцами. Но эти конфликты были и летом, и особенно зимой. Летом – это корабли. Забрасывали нас камнями. Пытались проверить катера это или, как они называли, канонерские лодки. Шли на таран. Зимой – это выходы на лед, это провокации, нарушение государственной границы. Наши пограничники рисовали им линию, вставали в строй, автоматы за спину», – рассказал ветеран Службы внешней разведки, капитан 1 ранга Николай Щеголев.
Зимой 1968 года провокации происходят уже каждый день. В наших солдат и офицеров летят камни. Пограничники действуют очень аккуратно, за оружие не берутся, провокаторов с нашей территории выталкивают обычными деревянными рогатинами – такие берут для охоты на медведей.
В это неспокойное время на заставу и приезжает старший лейтенант Николай Буйневич. Он – контрразведчик, человек деловой. Спешит поскорее все разузнать. О непростой обстановке на острове ему рассказывает лейтенант Щеголев. Участвовать в приграничных конфликтах Буйневич не должен – у него своя зона ответственности. Но когда провокаторы нападают на наших солдат, он в стороне не остается. Встает в первые ряды.
«В инструкциях и во всех положениях нам нельзя было этого делать, чтоб мы туда не выходили. Ему было запрещено. И, несмотря на это, он все время говорил, и правильно говорил: “Если там идет какая-то драка, а я здоровый, молодой парень сижу на заставе и смотрю на это со стороны, то какой авторитет будет у военной контрразведки?”» – вспоминает ветеран Службы внешней разведки, капитан 1 ранга Николай Щеголев.
2 марта 1969 год – вроде бы все, как обычно. На лед, уже в который раз, выходит группа провокаторов. Начальник заставы вместе со старшим лейтенантом Буйневичем и еще семью солдатами спешит им навстречу. Пограничники не знают: за спиной у китайских бойцов оружие, а на том берегу, в засаде, – три роты с пулеметами и минометами. Как только переговорщики подходят ближе, по ним открывают огонь, девять человек погибают на месте.
В экспозиции музея пограничных войск ФСБ – разорванные пулями и штыками гимнастерки и кители погибших советских бойцов, а также – уникальные фотографии. На них – последние секунды жизни Стрельникова, Буйневича и их группы. Эти снимки сделал рядовой Петров. Все конфликты, что происходили на границе, фиксировали на фото- и видеокамеру. На всякий случай, вдруг, потом возникнут вопросы, какая-нибудь спорная ситуация, у Петрова есть кадры, на которых все видно.
«У Петрова отобрали кинокамеру. Но, поскольку, 2 марта была еще зима. Было холодно, они были в полушубках все одеты, что видно по фотографии. Не нашли этот завалившийся под полушубком фотоаппарат», – уточнила старший научный сотрудник центрального пограничного музея ФСБ РФ Надежда Брокаренко.
Ближайшая застава – Кулебякины Сопки. Она находится в 20 километрах от острова Даманский, там слышат выстрелы. Начальник заставы Виталий Бубенин собирает всех своих солдат: а это 22 бойца, садится в бронетранспортер и отправляется на место.
«Я подъехал со своей группой. Спешился. Мы развернулись в цепь. И двинулись в направлении стрельбы. По нам открыли огонь те, кто там находился. У китайцев батальон пятиротного состава, то есть три роты. 300 человек окопались на острове и еще две роты – пехотные – находились на берегу. Там были минометы, артиллерия, крупнокалиберные пулеметы. Задача была уничтожить всех пограничников. Ни одного не оставить в живых», – рассказал герой Советского Союза, первый командир спецподразделения «Альфа» (1974—1977), участник боя за остров Даманский Виталий Бубенин.
Этой победой все не заканчивается. Через две недели после событий 2 марта, китайские подразделения вновь попытаются захватить остров. На этот раз в атаку пойдет целая дивизия. Но и наши пограничники успеют хорошо подготовиться, вызвать резервы, подвести к берегу системы залпового огня.
«Весь день шел бой. В общей сложности, за 2 и 15 марта погибло 57 пограничников. Применялась артиллерия, ракетные установки. Там бой был такой – будь здоров. К концу дня 15 марта китайцы были полностью разгромлены. Там просто пустыня образовалась после нашего удара. Китайцы поняли, что с Советским Союзом разговаривать силой оружия нельзя», – добавил герой Советского Союза, первый командир спецподразделения «Альфа» (1974—1977), участник боя за остров Даманский Виталий Бубенин.
Макет памятника защитникам Даманского создал известный скульптор и художник Михаил Переяславец. Мастер умер в прошлом году. Он так не увидит свой последний монумент, в который вложил всю душу.
Памятник сделан по эскизу картины. Тут запечатлен тот самый момент, когда пограничники выходят на переговоры к китайским военным. Первая шеренга расступается, вторая – открывает огонь, а он расставил руки в стороны, будто пытается закрыть своих солдат.
Прежде чем взяться за это полотно, художник несколько дней изучал документы и историю подвига защитников острова Даманский. Долго думал, на чем сделать главный акцент. А потом понял: вот же он – настоящий русский воин – защищает границу и с оружием, и если надо – без оружия.
«Они были при оружии и не имели права стрелять. В этом и состоит героизм, когда на тебя противник вооруженный набрасывается, а ты не имеешь права ответить ему», – рассказал заслуженный художник РФ, Студии военных художников имени М.Б. Грекова Валерий Мокрушин.
В 1991 году границу провели по фарватеру реки Уссури. Остров Даманский отдали Китаю. Так за что же тогда погибли наши пограничники? Чтобы понять это, попробуем ответить на другой вопросы: а если бы офицеры КГБ соблюдали инструкции и не вмешивались в бой, если бы пограничники не выстояли, пошел бы противник дальше? Началась бы или нет большая война? На наше счастье, мы не знаем ответов. И все благодаря их подвигу.
Офицеры, которые погибли в боях на острове Даманский, – дети войны. Их отцы тоже отдавали свою жизнь за нашу землю, только на полях Великой Отечественной. И Буйневича, и Стрельникова, и все их поколение так воспитывали: чтобы ни происходило, как бы ни было тяжело, защищай страну. Хоть голыми руками, хоть собственным телом закрой границу от неприятеля. И они закрыли. И теперь возвышаются над приморским берегом Владивостока, с которого и начинается Родина.