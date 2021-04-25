Дипломатические битвы на войне санкций: для чего разрушают отношения между Россией и Чехией

Это можно назвать настоящей дипломатической войной - руководство Чехии планомерно разрушает отношения с Россией. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш неожиданно отменяет запланированную поездку в Москву, куда он собирался, чтобы обсудить поставки российской вакцины от коронавируса. Следующий шаг – экстренная пресс-конференция. Шокирующее заявление - у 18 сотрудников российского посольства двое суток, чтобы покинуть территорию Чешской республики.

«Это также объясняет, почему я не смог ответить на вопросы, связанные с поездкой в Москву. Я не мог действовать иначе. Прошу вас понять. Я и премьер министр находится в контакте с нашими союзниками в ЕС и НАТО и просит их поддержки», - заявил вице-премьер Ян Гамачек.

По заявлению чешского министерства иностранных дел, дипломаты, которых они выслали, на самом деле российские шпионы. Доказательств нет, но Праге, кажется, все равно - обвиняют российские спецслужбы во взрыве семилетней давности на складе боеприпасов во Врбетице.

По мнению чешских контрразведчиков, именно эти люди стоят за взрывом - это снова неуловимые Боширов и Петров, которым на западе приписывают отравление Скрипалей. Теперь оказывается, что они еще и профессиональные подрывники. Уже шутят – это не люди, а стихийное бедствие какое-то. Нападение этих «суперменов» на склад боеприпасов приписывают сотрудникам ГРУ и Службы внешней разведки России.

«Отличилась Чехия, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, пошла на обострение, на конфронтацию с Россией и, признаться, получила свое... В своих действиях Чехия прикрывалась совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, можно сказать, на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития»,- заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин.

Обвинения и претензии растут, как снежный ком. Сенат Чехии призвал кабмин расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией и сократить численность российского посольства в Праге до 1 человека. Что происходит, жители чешской столицы не понимают сами. У нашей дипмиссии столкновения – там одновременно проходят акции в поддержку правительства и митинг противников разрыва отношений с Россией.

Староста 7 района Праги потребовал от российского МИДа освободить парк, в котором находится наше посольство. Ответ России не заставил себя долго ждать. В среду из Москвы попросили 20 чешских дипломатов.

Сейчас на все чешское посольство – а это целый комплекс многоэтажных зданий в центре Москвы, осталось всего 5 дипломатов. Как сейчас заявляют в дипмиссии – работа парализована, функционирует только консульский отдел. И несмотря на то, что посол пока остается в Москве, очевидно, что уровень дипломатических отношений между двумя странами серьезно понижен.

Казалось бы, на этом можно было бы остановиться, но новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сходу обостряет ситуацию еще больше. И уже в четверг Чехия объявляет персона нон грата еще более 60-ти сотрудников нашего посольства.

«Мы сделали свои шаги, российская сторона сделала свои шаги. Наша работа дипломатов - мы строители мостов. Мы начнем строить мосты и увидим, когда одна или вторая сторона прейдет на этот мост», - заявил «Звезде» посол Чехии Витезслав Пивонька.

В ответ на откровенно недружественные действия Праги Москва запретила найм россиян на работу чешским посольством. Фактически за несколько дней Чехия разрушила все, что две наши страны создавали на протяжении десятилетий.

Больше недели президент республики Милош Земан хранил молчание. Как он сам заявил - собирал информацию. И только сегодня, выступая с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом во Врбетице он осторожно говорит: пока нет никаких доказательств участия российских спецслужб во взрыве.

«В течение шести лет Служба безопасности ни разу не упомянула дело Врбетице в своих годовых отчетах, даже в закрытых частях. Лишь в последние три недели обвинения были предъявлены двум российским агентам, нет никаких доказательств или доказательств того, что эти два агента находились в районе Врбетице», - сказал он.

И если расследование докажет, что российские агенты не причастны к инциденту, президент Земан допускает, что все это может быть провокацией, а пострадает прежде всего Чехия.

«Игра, которая может иметь серьезные последствия для нашей внутриполитической жизни. Так что давайте без истерики и домыслов дождемся результатов расследования, а потом давайте решим», - сказал глава государства.

Но зачем Чехии, у которой всегда были тесные экономические, культурные и политические связи с Россией, вдруг так резко и неожиданно разрушать эту дружбу? И в чьих тогда интересах действует премьер Чехии Бабиш, когда так настойчиво убеждает Европу – что страна подверглась атаке российских спецслужб?

«Обратите внимание, что действуют в этом направлении отдельные группы или персоны. Поэтому я подозреваю что речь идет об откровенном давлении, со стороны Брюсселя или Вашингтона, оказанном на эти персоны», - сказал политолог Алексей Мухин.

Но дипломатический конфликт уже вышел за рамки российско-чешских отношений. Четерых российских дипломатов выслали из столиц Болгарии, Польши, Литвы и Латвии. Трое сотрудников нашего посольства обязаны покинуть Словакию. А бывший президент Эстонии предложил заморозить все выданные визы россиянам и не выдавать новых.

Именно об этом говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, вспоминая Киплинга и откровенное хамство в отношении России в международном общении. Это уже не политика и дипломатия - а слепое следование давно одобренному на Западе антироссийскому курсу. Наш МИД констатирует - обвинения даже не подкрепляют доказательствами.

Все как 2018 году после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Сценарий спустя три года повторяется с точностью до фамилий - снова Руслан Боширов и Александр Петров, и снова международный скандал.

Удастся ли взрыв во Врбетице раскрутить до уровня Солсберри и запустить очередную волну санкций против России? Все это большая политическая игра – и то, что происходит в Чехии – видимо, только одна из партий.