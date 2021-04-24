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В Узбекистане состоялась акция «Сад памяти»

Роман Захаров
21:59 24.04.2021
Первый в 2021 году мемориальный сад активисты разбили в Ташкенте.
© Видео: Sputnik Узбекистан © Фото: Sputnik Узбекистан
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Зарубежная эстафета акции «Сад памяти» добралась до Узбекистана. Во время Великой Отечественной войны республика не только поставляла на фронт вооружение и продовольствие, но и стала приютом для миллионов эвакуированных граждан. В память о тех, кто ушел на фронт и не вернулся, в Ташкенте сегодня, 24 апреля, высадили 76 деревьев - в честь 76-летия Победы. Мероприятие состоялось на территории Парка Победы.

К акции присоединились порядка 200 человек - «Волонтеры Победы», активисты, блокадники Ленинграда, представители широкой общественности.

«Сад памяти должен стать местом, где можно передать своим детям историю своей семьи. У меня на фронтах Великой Отечественной воевали два прадедушки. Сегодня в память о них я посадил две березы», - сказал во время мероприятия координатор «Волонтеров Победы» в республике Узбекистан Сергей Ежков.

Мемориальные деревья также высадили представители Россотрудничества, митрополит Викентий и сотрудники посольства РФ.

«Сегодня в парке создается новейшая история, которая связывает Узбекистан и Россию. Это наша общая память о героях Великой Отечественной войны, не вернувшихся с полей сражений», - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.

Ранее Сады памяти также появились в Киргизии, Азербайджане, Молдавии, Армении, Алжире, Ливане, Тунисе, Румынии. В ближайшее время к акции присоединятся Панама и Казахстан.

Все локации мероприятий можно найти на сайте садпамяти2021.рф. Организаторы акции напоминают о необходимости пройти несложную регистрацию, в результате которой вы также получите памятный электронный сертификат об участии с фамилией своего героя. К акции можно присоединиться в нескольких форматах: высадить дерево на массовом мероприятии, у себя на участке (зарегистрировав свою точку на сайте) или даже нарисовать Сад памяти. В качестве награды автор лучшего рисунка получит от генерального партнера акции - «Русской медной компании» - поездку в Брест, на финал акции 22 июня.

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнер акции - «Русская медная компания».

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