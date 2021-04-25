В стране и мире Ушла из жизни актриса Людмила Сичкарева Олеся Степакова Народная артистка России умерла на 84-м году жизни. © Фото: smoldrama, VK Читайте нас на: Народная артистка РФ Людмила Сичкарева скончалась в Смоленске на 84-м году жизни. Причина смерти актрисы не уточняется. «Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... Ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева - актриса нашего театра», – говорится в сообщении, размещенном на официальной странице «Вконтакте» Смоленского академического драматического театра имени Грибоедова. Сичкарева родилась в Алма-Ате в 1937 году. В 1961 году получила театральное образование в студии при Красноярском драматическом театре имени Пушкина.С 1964 года она служила в Смоленском академическом драматическом театре имени Грибоедова, где сыграла в постановках «Дом Бернарды Альбы», «Арестуй меня, потом я тебя...», «Собачье сердце» и многих других. Биография актрисы насчитывает более 150 ролей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика