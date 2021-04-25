Минэнерго Белоруссии заявило о взломе хакерами сайта БелАЭС
Сейчас сайт восстанавливают. Какое-то время информация на нем будет недоступна.
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Министерство энергетики Белоруссии объявило о взломе неизвестными сайта БелАЭС. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.
«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно- сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком», - заявили в Минэнерго республики.
Отмечается, что сейчас сайт восстанавливают. Какое-то время информация на нем будет недоступна.
БелАЭС - первая атомная электростанция в Белоруссии. Основной партнер республики в этом проекте - российская компания «Атомстройэкспорт». Также РФ предоставила Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов на строительство объекта.