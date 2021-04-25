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Имитация атомных субмарин и истребителей: как в военных учебных центрах гражданских вузов готовят офицеров

Роман Закурдаев
Иван Линдеманн
13:32 25.04.2021
То, что особое внимание предстоит уделить военному образованию, в послании Федеральному Собранию говорил Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морских офицеров теперь готовят не только в военных вузах - для них созданы новые кузницы. То, что особое внимание предстоит уделить военному образованию, в послании Федеральному Собранию говорил Владимир Путин. Как студенты превращаются в офицеров, увидел корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Вода в отсеке атомного подводного крейсера - аварийное всплытие с глубины 50 метров. Молниеносная реакция и правильные действия в нештатной ситуации. В распоряжении студентов военного учебного центра Морского технического университета - новый тренажер атомной субмарины. 

«Здесь мы прикасаемся, как говорится , к железу. Здесь мы видим, чем мы будем управлять», - рассказал студент ВУЦ Санкт-Петербургского морского технического университета Илья Рыбак.

Морскую форму студенты надевают раз в неделю. Подготовка проходит по единым для всех гражданских вузов образовательным стандартам, разработанным министерством обороны России.

«Принципиальным отличием стало то, что ВУЦ позволяет организовать обучение на единой материально-технической базе с использованием в ученом процессе также единых образцов вооружения и военной техники», - отметил начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин.

В Московском авиационном институте  в качестве наглядного пособия для студентов - истребитель МиГ-29. Ближайший резерв для Вооруженных сил теперь готовят сразу по трем программам: офицеры запаса, солдаты, сержанты, старшины запаса. И отдельно воинскую специальность получают будущие кадровые офицеры. Сразу после защиты диплома они заключают контракт и идут служить в Вооруженные силы лейтенантами как минимум на три года. 

В военном ученом центре знаменитой петербургской «Корабелки» морская практика длится все пять лет. Студенты осваивают азы управления шлюпкой на веслах и под парусом.

«Только со стороны это кажется легкой прогулкой. На самом деле студенты как военных, так и гражданских специальностей на таких занятиях отрабатывают различные элементы управления шлюпкой: разворот на правый и на левый борта, удержание курса, изучают различные команды», - поделился корреспондент «Звезды».

За пять лет в стране открыли 28 новых военных ученых центров. Всего же их 96 - это свыше 60 тысяч студентов, которые проходят обучение по наиболее востребованным военно-учетным специальностям.

Ежегодно география ВУЦов расширяется. Они появляются в гражданских вузах Поволжья,  Сибири,  Дальнего Востока и Севера России. В девяти военных  учебных центрах обучение организовано на межвузовской основе, то есть с привлечением студентов тех институтов, где таких центров нет. Программы обучения постоянно совершенствуются.

«Если в прежние времена акцент делался на индивидуальную подготовку, то с учетом трех программ обучения она позволяет нам проводить практическое обучение в составе экипажей, расчетов, подразделений. Они обучатся по многим специальностям, и это позволяет сформировать взвод, роту», - подчеркнул начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин.

Студенты Московского университета нефти и газа имени Губкина проходят стажировку в бригаде МТО Западного военного округа. Специальные нормативы, например, по разворачиванию  мотонасосной станции, сдают наравне с военнослужащими.

«Учился месяц примерно. Норматив 2:45, я делаю за 1:50», - рассказал курсант ВУЦ РГУ нефти и газа им. Губкина Александр Кадеев.

Студентам Московского инженерно-физического института предоставили экспериментально-испытательную базу одного из ведущих научных центров 12-го Главного управления Минобороны. Здесь занимаются  безопасностью ядерных объектов.

«Очень интересные преподаватели. Очень интересный подход. Из гражданской жизни в военную окунуться - это интересный опыт», - подчеркнул студент ВУЦ Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Андрей Дорин.

Будущие физики-ядерщики завершают обучение по программе офицеров запаса. Теперь у них есть альтернатива: сразу посвятить себя гражданской профессии или попробовать свои силы по военной специальности  на армейской службе.

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