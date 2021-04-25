«Охота» на подлодку: кадры учений экипажей судов и авиации Северного флота в Баренцевом море

В акватории Баренцева моря прошли учения экипажей кораблей и авиации Северного флота. Военнослужащие отработали спасение утопающих и тушение пожара на судне, нашли под толщей воды быструю и маневренную подводную лодку, а также выполнили электронный пуск ракеты по надводной цели.

Группа спасателей высаживается с вертолета, ориентироваться на воде им помогает дымовая шашка - ее поставили несколько минут назад. Все, что требуется спасателям для передвижения по воде, у них уже с собой. Лодка с мотором разворачивается прямо в воздухе.

Несколько минут и десант мчится на помощь утопающим. Движение лодок координируют со спасательных судов неподалеку.

Лодка спасательного десанта может принять на борт до 12 человек. В этот раз поднимают три манекена. Их доставляют на судно. Согреться после ледяной воды морякам поможет специальная газовая смесь на основе гелия.

Еще один важный морской навык - борьба за живучесть судна, на котором вспыхнул пожар. Роль такого исполняет спасатель «Титов». Тушит не только пожарное судно, но и морской буксир.

После этого жарко становится на командных пунктах противолодочных кораблей. Им предстоит найти в море быструю и маневренную дизель-электрическую подлодку Кольской флотилии. За дело берутся гвардейские экипажи малых противолодочных кораблей типа «Альбатрос».

Вместе с морской авиацией корабли загоняют лодку в ловушку. В районе поиска противолодочный самолет Ил-38 сбрасывает гидроакустические буи. Данные с них поступают на корабли. Одновременно вертолет Ка-27М погружает собственное поисковое оборудование и прочесывает район. Малые противолодочники «Снежногорск», «Брест» и «Юнга» движутся к цели. Подводные приборы помогают точно рассчитать данные для атаки.

Когда с лодкой разобрались, появилась новая вводная. На радарах малых ракетных катеров - надводная цель. Экипажи готовятся к ракетной атаке. На поражение цели отводится несколько минут. В противном случае катера сами могут оказаться под ударом противника. Следует электронный пуск. Это не самые большие корабли Северного флота, но именно на них безопасность Баренцева моря, родного для североморцев.