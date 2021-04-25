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Точное попадание: кадры ночных стрельб из гаубицы «Мста-С»

Владимир Расходчиков
10:10 25.04.2021
Учащиеся 631-го учебного центра боевого применения артиллерии продемонстрировали навыки ночной стрельбы из гаубицы 2С19М2 по небольшим мишеням.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ночные стрельбы прямой наводкой из самоходной гаубицы 2С19М2, более известной под названием «Мста-С», прошли на полигоне Широкий Карамыш при 631-м учебном центре боевого применения артиллерии. При помощи осветительных мин из минометов артиллеристы должны обнаружить и навестись на мишень, чтобы произвести точный выстрел. Заместитель начальника 631-го учебного центра боевого применения артиллерии Евгений Чалый рассказал программе «Военная приемка», что задача у военнослужащих осложнена тем, что освещение от мин довольно быстро пропадает.

«Бьют прямой наводкой, дистанция 1100 метров до цели. Есть несколько вариантов работы осветительных залпов из минометов. Есть непрерывная, но вообще, каждый командир расчета сам командует своим освещением», - сказал руководитель учений.

С помощью наблюдений с дрона и при непосредственном осмотре мишени выяснилось, что артиллеристы, несмотря на темное время суток и расстояние, успешно поразили мишень размером 1 м на 1,5 м. Одно из попаданий пришлось практически в самый центр.

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