В России могут упразднить потребительскую корзину

Минтруд России предложил упразднить понятие потребительской корзины и ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера труда введен в России в конце 2020 года. Теперь они считаются исходя из медианного дохода (половина работающих людей получают больше этой суммы, а половина - меньше), а не из потребительской корзины. Прожиточный ранее зависел от потребительской корзины, а потому устанавливался каждый квартал.

Размер МРОТ в России с 1 января 2021 года составляет 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля, прожиточный минимум в целом по РФ - 11653 рубля, он вырос на 3,7 процента.