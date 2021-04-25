Разведка артиллерией: в Саратове показали новую машину корректировки огня

В 631-м учебном центре боевого применения артиллерии продемонстрировали новую машину артиллерийской разведки. Она предназначена для ведения наблюдения за противником и корректировкой огня орудий в случае, если за линией фронта не будет разведчика. О возможностях этой машины в программе «Военная приемка» рассказал преподаватель цикла подготовки младших специалистов артиллерийской разведки Павел Львов.

«Данная новинка - радиолокационная станция разведки наземных и надводных движущихся целей «СНАР-10М1». Она является самым новейшим изделием из серии станций наведения артиллерийской разведки. Мы можем обнаружить маневрирующие колонны бронированной техники, цели типа одиночный солдат на большом удалении. Также мы можем обнаружить надводную цель типа тральщик и низколетящие цели», - объяснил преподаватель.

Одна из главных особенностей машины - радиолокационная станция, которая может засечь разрыв снаряда на расстоянии в несколько десятков километров. По словам Павла Львова, это происходит благодаря антенне, которая способна проводить полное круговое сканирование.

«Эта антенна производит круговой обзор на 360 градусов. Башня тоже может разворачиваться на 360 градусов в зависимости от целевой обстановки местности. Поиск ведется во все абсолютно стороны», - рассказал военнослужащий.

Радиолокационная станция «СНАР-10М1» способна зафиксировать даже перемещение человека, причем обнаружение может произойти даже на дальности более 10-ти километров. Когда артиллерия начинает вести огонь, радиолокационная станция определяет по траектории, куда снаряд, ракета, или реактивный снаряд упадет на местности, то есть осуществляет обслуживание стрельбы артиллерии, помогает скорректировать огонь и расходовать меньше боеприпасов на поражение целей.