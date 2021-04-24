Россия закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей

Россия с сегодняшнего дня ограничивает движение иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.

Под запрет попал участок акватории вдоль побережья Крыма от Севастополя до Гурзуфа, западная часть Крыма и участок у берегов Керченского полуострова. При этом пролив и подходы к нему свободны для судоходства.

Ограничения будут действовать до 31 октября 2021 года. Минобороны России предупредило о введении запрета еще 16 апреля, там напомнили что три закрытые зоны находятся внутри территориальных вод нашей страны.