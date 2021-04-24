К тушению лесных пожаров в России привлекли вертолеты Ми-8 и парашютистов

На Урале военнослужащие помогают в борьбе с природными пожарами. На тушение очагов, расположенных в труднодоступной местности, бросили армейскую авиацию Центрального военного округа.

Два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами выполнили более 20-ти вылетов и сбросили десятки тонн воды.

В Амурской области, где площадь природных пожаров превышала четыре тысячи гектаров, в борьбе с огнем задействовали парашютистов. Большинство очагов удалось потушить. Но есть угроза возникновения новых возгораний - в регионе стоит засушливая погода, в ближайшие дни прогнозируют сильный ветер. То же самое происходит в Приморье, в Хабаровском крае, в Тюменской области.

В противопожарных службах отмечают, что, как правило, причиной природных возгораний становятся палы сухой травы. Россиянам напоминают, что объявленный в 30-ти регионах противопожарный режим предполагает ужесточение ответственности за разведение огня.