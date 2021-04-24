Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»

В субботу, 24 апреля, вечером в эфире телеканала «Звезда» состоится вторая встреча с участниками Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2021». Он стартовал неделю назад, и сразу же между исполнителями завязалась серьезная борьба: в этом сезоне состав очень сильный, и жюри не позавидуешь - выбор сделать непросто.

Конкурс «Новая звезда» - это первое шоу, в котором принимают участие все 85 регионов России. Здесь только живой звук и самые искренние эмоции. Например, певица Марьяна Алботова из Карачаево-Черкесской республики исполняет только национальные песни, у ее творчества особая миссия – возрождение культуры своего народа. Эта музыка завораживает, заставляя всех замирать от восторга. После выступления аплодисменты не утихают несколько минут.

«Потрясающая песня, потрясающее исполнение. Наконец, я услышал то, чего я ждал от этноса», - заявил член жюри конкурса «Новая звезда» Юрий Николаев.

Такие разные, но бесконечно талантливые участники - Гаджи Рабадан Кихов из Дагестана на сцене с первого класса, вырос в семье вокалистов.

«Дедушка играл на балалайке, потом прадедушка играл на своем инструменте, до сих пор остался его инструмент - чунгур называется», - рассказал участник.

Музыка решает судьбу, музыка связывает сердца. Так, Настя и Олег сначала создали дуэт, а потом влюбились.

«Я пишу стихи, Олег - музыку. Когда находите друг друга в музыке, там появляются более глубокие чувства, не только рабочие», - поделились участники.

Об их чувствах говорит и выбор песни из голливудского фильма с Леди Гагой и Брэдли Купером «Звезда родилась». Теперь их звезда загорается все ярче с каждой нотой.