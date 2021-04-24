Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Хабаровске. В аварии пострадали четыре человека.

ДТП случилось в районе остановки «39-й магазин» около 10:00 по местному времени (03:00 мск). Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус, который, в свою очередь, от удара протаранил дерево. Как уточнили в ГИБДД по Хабаровскому краю, от удара у автобуса отказали рулевое управление и тормозная система.

Водителя и пассажира автомобиля экстренно доставили в реанимацию одной из городских больниц. Водитель автобуса получил ушиб ноги, кондуктор - травму головы, сообщает «АиФ-Дальинформ» со ссылкой на аварийного комиссара. Пассажиров в салоне автобуса не было. По предварительным данным, водитель иномарки был нетрезв.