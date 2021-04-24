Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП
Автомобиль, за рулем которого находился Марио Меони, перевернулся.
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Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в ДТП вечером в пятницу, 23 апреля. Авария произошла на шоссе в районе города Сан-Андреас-де-Хилес.
Автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 56-летний министр, перевернулся. Меони находился в машине один, сообщает телеканал TN. Известно, что он ехал с мероприятия городе Росарио, в котором принимал участие президент страны. Министр направлялся в Хунин, чтобы провести выходные со своей семьей.
Меони возглавлял министерство транспорта с декабря 2019 года.