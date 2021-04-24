В стране и мире Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП Анна Касаткина Автомобиль, за рулем которого находился Марио Меони, перевернулся. © Фото: pixabay Читайте нас на: Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в ДТП вечером в пятницу, 23 апреля. Авария произошла на шоссе в районе города Сан-Андреас-де-Хилес. Автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 56-летний министр, перевернулся. Меони находился в машине один, сообщает телеканал TN. Известно, что он ехал с мероприятия городе Росарио, в котором принимал участие президент страны. Министр направлялся в Хунин, чтобы провести выходные со своей семьей. Меони возглавлял министерство транспорта с декабря 2019 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика