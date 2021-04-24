«С-400», «Тайфун» и Т-34: кадры передислокации военной техники из Алабино в Москву для Парада Победы

Более 200 единиц парадной техники, прогрев двигатели, сформировались в единую колонну, которая растянулась на шесть километров. Колесная техника пошла своим ходом, ну а гусеничная, среди которой танки Т-34 и Т-14 «Армата», не может двигаться по дорогам общего пользования и отправилась в Нижние Мневники по железной дороге, либо на автомобильных тралах. Так проходит передислокация военной техники из подмосковного Алабино перед Парадом Победы.

Маршрут движения колонны проходит по Минскому шоссе, МКАД, далее Рублевка. Проезжающие мимо автомобилисты видят уникальное зрелище, которое бывает только раз в году, и приветствуют звуками клаксона. Скорость движения колонны небольшая - 30-40 километров в час.

В Москву едет, в том числе, «Тайфун-ПВО». Данный бронеавтомобиль станет новинкой парада. Машина имеет серьезную противоминную защиту, девятиступенчатую коробку передач, а внутри у нее установлен бортовой компьютер, с помощью которого можно провести полную диагностику автомобиля. Запаса топлива хватает, чтобы проехать 1,5 тысяч километров, то есть на одной заправке можно добраться из Москвы до Челябинска.

В состав колонны колесной боевой техники входят также автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «С-400» и техника обслуживающей группы. Гусеничная техника из состава механизированной колонны - это различные танки, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2».

В Москве, на территории специализированной площадки, созданы все условия для техники. Здесь ее можно помыть, подкрасить, заправить, провести любое техническое обслуживание. С этой же площадки механизированная колонна будет выходить на три оставшиеся репетиции на Красной площади и на сам Парад Победы 9 мая.