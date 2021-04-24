Интрига за полмиллиона: в Европе предложили клиентам круиз-сюрприз с неизвестными остановками

Для туристов разработали эксклюзивный десятидневный тур с неизвестными остановками. Организатором «мистической» поездки выступила компания из США, которая специализируется на речных круизах по Европе, России, Китаю, Египту и Южной Африке.

Изюминкой проекта является то, что гости до последней минуты не узнают, куда едут, что предусмотрено экскурсионной программой и какую одежду необходимо иметь при себе.

Известна только цена поездки - от 6999 тысяч долларов. За полмиллиона рублей вас посадят на самолет и обеспечат изысканное питание и досуг на борту круизного судна, сообщает портал Travel & Leisure. Компания уточнила, что круиз планируется в Европе и это единственная подсказка.