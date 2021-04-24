«Сумасшедший триллер»: заслуженный тренер по теннису прокомментировал победу Карацева над Джоковичем

Победа российского теннисиста Аслана Карацева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем является героизмом. Такой лестной оценки спортсмена удостоил заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон. Историческая встреча состоялась в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в сербском Белграде.

«Полная фантастика. Карацев показывает, что этот теннис получает новую свежесть и интригу. Обыграть Джоковича - это героизм. Новак никогда просто так не сдается. Эта победа дорогого стоит. Фантастический парень - Аслан. Я им просто восхищен. Сумасшедшая борьба, триллер - 3,5 часа. Победил он за счет своей мощной игры. У него есть теперь уверенность, что он может победить любого. Это просто чувствуется даже через экран. У Джоковича все для победы, он не собирался проигрывать, но Аслан его сделал», - приводит слова Камельзона портал «Чемпионат».

После этой игры счет личных встреч Карацева и Джоковича сравнялся - 1:1. Теперь россиянин вышел в финал турнира АТР в Белграде.