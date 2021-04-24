В Екатеринбурге рухнул пешеходный мост
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Пешеходный мост обрушился на проезжую часть в районе 42 километра Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).
«Мост обрушился на проезжую часть. ЕКАД, 42-й километр. Движение затруднено в обе стороны», – сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. После ДТП с грузовым автомобилем образовалась пробка в пять километров.