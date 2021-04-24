В стране и мире В Екатеринбурге рухнул пешеходный мост Олеся Степакова По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Пешеходный мост обрушился на проезжую часть в районе 42 километра Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). «Мост обрушился на проезжую часть. ЕКАД, 42-й километр. Движение затруднено в обе стороны», – сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. После ДТП с грузовым автомобилем образовалась пробка в пять километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика