Россияне назвали признаки идеального города

Граждане России считают главным признаком хорошего города состояние транспортной инфраструктуры. Об этом они рассказали в опросе, посвященном удобству городской среды.

Большинство респондентов выступило за улучшение транспортной инфраструктуры городов. Для этого, по мнению россиян, необходимо увеличить количество маршруток, а также сделать более доступным такси. Четверть участников опроса также поддержали инициативу по развитию сервисов велосипедов и электросамокатов, сообщает RT со ссылкой на исследование сервисов городской мобильности.

Многие респонденты поддержали идею снижения количества личных автомобилей. Всего лишь 9% опрошенных предложили продвижение системы каршеринга. Дорого от дома до работы или учебы должна занимать не более получаса, отметили россияне.

Озеленение городов называли важным моментов во внешнем облике города половина респондентов.

Четверть опрошенных хотела бы видеть больше фонтанов в парках и скверах, 30% выступили с идеей о полной ликвидации наружной рекламы с фасадов домов. Еще 54% опрошенных предложили сохранить в регионах «дух старины». Более 30% высказалось за установку контейнеров по раздельному сбору мусора, а еще и 28% – за доступный WiFi на территории городов.

В целом, результаты опроса показали, что больше всего довольны своими городами оказались жители Казани (55%) и Уфы (52%).