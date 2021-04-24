Пашинян оценил признание США геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Джо Байдена за признание США геноцида армян Османской империей.

«Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915-1923 годах геноцида армян. Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости», – написал он в своем Facebook.

Пашинян также сообщил, что направил официальное письмо американскому лидеру. Он подчеркнул, что США показали вдохновляющий пример для всех, кто хочет построить справедливое и толерантное международное общество.

Ранее на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором он официально признал геноцид армян в Османской империи.

В то же время, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полностью отверг заявление Байдена о геноциде армян, назвав его популистским.