СМИ: танкер в бухте сирийского порта Банияс был атакован с беспилотника

Причиной пожара на танкере в бухте порта Банияс сирийской провинции Тартус могла стать атака с беспилотника. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на Сирийское министерство нефти.

«В министерстве заявили, что пожар, по его мнению, возник после того, как танкер подвергся атаке беспилотника со стороны территориальных вод Ливана», – говорится в сообщении.

На данный момент, по сообщениям СМИ, пожар на танкере потушен.