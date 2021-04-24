СМИ: танкер в бухте сирийского порта Банияс был атакован с беспилотника
По предварительным данным, в результате происшествия, на борту произошел пожар, который на данный момент потушен.
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Причиной пожара на танкере в бухте порта Банияс сирийской провинции Тартус могла стать атака с беспилотника. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на Сирийское министерство нефти.
«В министерстве заявили, что пожар, по его мнению, возник после того, как танкер подвергся атаке беспилотника со стороны территориальных вод Ливана», – говорится в сообщении.
На данный момент, по сообщениям СМИ, пожар на танкере потушен.