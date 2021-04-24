Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Четыре человека пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с легковым автомобилем», – говорится в сообщении.

Предварительно, дорожное происшествие произошло на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поселка Доброе в Симферопольском районе.