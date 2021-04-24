Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму
По предварительным данным, авария произошла на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поселка Доброе.
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Четыре человека пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
«По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с легковым автомобилем», – говорится в сообщении.
Предварительно, дорожное происшествие произошло на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта в районе поселка Доброе в Симферопольском районе.