В Лос-Анжелесе раздали «Золотую малину» за худшие фильмы года

Организаторы антипремии «Золотая малина» назвали худшие фильмы года. Об этом сообщает Hollywood reporter.

Документальная картина «Абсолютное доказательство» победила в номинации худший фильм. Картина повествует о предполагаемой китайской кибератаке в ходе выборов 2020 года. Бизнесмен и продюсер Майк Линделл, который срежиссировал и сыграл в этом фильме признан худшим актером.

Худшей актрисой назвали Кейт Хадсон за роль в фильме «Мьюзик», снятом певицей Сией. Саму Сию наградили «Золотой малиной», как худшего режиссера.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли признан худшим ремейком.

Напомним, что церемония по традиции проходит в преддверии вручения Оскара.

Название премии происходит от жаргонного выражения «to blow raspberry» – то есть фыркнуть или издать иной подобный звук, выражающий презрение. Лауреаты получают приз в форме пластмассовой ягоды, выкрашенной в золотой цвет, которая стоит всего пять долларов.