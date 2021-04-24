Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом Европы в вольных упражнениях
Второе и третье место заняли швейцарец Бенжамин Гешар и итальянец Никола Бартолини.
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Россиянин Никита Нагорный одержал победу в Чемпионате Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Мероприятие проходит в швейцарском Базеле.
Серебряную медаль завоевал швейцарец Бенжамин Гешар. На третьем месте пъедестала оказался итальянский гимнаст Никола Бартолини.
Напомним, что накануне, 23 апреля, Нагорный выиграл золото на первенстве Европы в личном многоборье.