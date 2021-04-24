Ансамбль песни и пляски ВВО побывал с концертами в Амурской области

Военный ансамбль песни и пляски Восточного военного округа выступил в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, а также ряде соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Амурской области.

Военные артисты также дали концерт для военнослужащих-железнодорожников из города Свободного, уезжающих на строительство БАМа.

Всего за время гастролей ансамбль песни и пляски ВВО дал около десяти концертов для 3 тысяч военнослужащих, показав в общей сложности 100 номеров.

Зрителям впервые была представлено несколько новых композиций, написанных военнослужащими ВВО. Со сцены также прозвучали композиции патриотической направленности а также русские народные песни.

Ранее, в 2019 году, ансамбль песни и пляски ВВО выступил на Всероссийском конкурсе в городе Севастополе, где занял первое место.