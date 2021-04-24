БДК «Иван Грен» вышел в Баренцево море

Большой десантный корабль «Иван Грен» совершил выход в Баренцево море для слаживания экипажа и проверки оружия и технических средств корабля. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Перед тем, как совершить выход в море, экипаж корабля провел совместное учение с морской пехотой Северного флота. Моряки отработали освобождение захваченной «экстремистами» условной российской буровой платформы.

«Мероприятие было проведено в Кольском заливе на заключительном этапе межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова», - говорится в сообщении.

Были отработаны подъем по тревоге, прибытие на борт корабля, высадка на условный морской объект, обезвреживание вооруженных «экстремистов».