Армия Война с огнем: кадры тушения природного пожара в Свердловской области армейской авиацией ЦВО Роман Захаров Для борьбы с пожаром в воздух были подняты два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Армейскую авиацию Центрального военного округа (ЦВО) задействовали в тушении природного пожара в труднодоступной местности в Талицком районе Свердловской области. В ходе проведенной воздушной разведки было выявлено 15 очагов горения сухой травы на общей площади 550 гектаров. Для борьбы с огнем в воздух были подняты два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью до 5 тонн. Экипажи вертолетов выполнили около 20 вылетов, сбросив на очаги пожара в общей сложности более 70 тонн воды. В региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика