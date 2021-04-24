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Православные встречают Лазареву субботу

Ян Брацкий
01:57 24.04.2021
Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время его земного пути.
Православные встречают Лазареву субботу
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Православные встречают Лазареву субботу. В этот день христиане вспоминают воскрешение Иисусом Христом Лазаря. Кроме того, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим в церквях освещают ветви верб.

«В канун праздника Входа Господня в Иерусалим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ожидается, совершит всенощное бдение в храме Христа Спасителя. По традиции во время богослужения будет совершено освящение ваий (ветвей верб)», - сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

По преданию, именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение об убийстве Христа. Самого воскресшего тоже планировали лишить жизни, так как многие иудеи уверовали через него.

«Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все - и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что всех верующих во Христа и исполняющих его заповеди ждет воскресение», - добавили в пресс-службе.

Лазарева суббота знаменует собой окончание Великого поста. У верующих наступает последняя неделя перед Пасхой. По церковному уставу в Лазареву субботу верующие могут есть рыбную икру.

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