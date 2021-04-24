Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Челябинской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов

Анна Назайкина
15:40 24.04.2021
В результате происшествия никто не пострадал.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Читайте нас на:

В Челябинской области семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 24 апреля 2021 года в дневное время на 13 пути станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги при формировании состава произошел сход семи вагонов. Высыпание груза не допущено, пострадавших нет. Повреждено железнодорожное полотно», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В данный момент следователь осматривает место схода вагонов, проводит опрос работников локомотивной бригады. Кроме того, устанавливается сумма причиненного ущерба.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:12 В стране и мире
Видео
БДК «Иван Грен» вышел в Баренцево море
15:55 В стране и мире
СМИ: В Индонезии объявили погибшими всех членов команды пропавшей подлодки
14:33 Армия
Видео
Опубликованы кадры проезда автоколонны военной техники по трассе «Таврида» после учений в Крыму
14:13 В стране и мире
Лукашенко подпишет декрет, по которому власть в Белоруссии перейдет к Совбезу в экстренной ситуации
10:39 В стране и мире
В Кремле рассказали, кто станет новым «голосом» Парада Победы
Популярное
Популярное
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
«С меня сошло семь потов»: корреспондент «Звезды» промаршировал в составе роты Почетного караула
Ученые рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса
Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.