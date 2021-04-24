В Челябинской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов

В Челябинской области семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 24 апреля 2021 года в дневное время на 13 пути станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги при формировании состава произошел сход семи вагонов. Высыпание груза не допущено, пострадавших нет. Повреждено железнодорожное полотно», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В данный момент следователь осматривает место схода вагонов, проводит опрос работников локомотивной бригады. Кроме того, устанавливается сумма причиненного ущерба.