Опубликованы кадры проезда автоколонны военной техники по трассе «Таврида» после учений в Крыму

Военнослужащие и техника возвращаются с масштабных учений в Крыму. Они отбывают воинскими эшелонами и в составе автоколонн, с аэродромов, портов и вокзалов.

По указанию министра обороны Сергея Шойгу, успешно выполнив все задачи, подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Одна из колонн сегодня проехала под Севастополем, после того, как пересекла весь полуостров с востока на запад. Техника добирается своим ходом, так как она колесная и дорожному покрытию не вредит. Бронетранспортеры могли бы двигаться с той же скоростью, что и другие участники дорожного движения, однако в целях безопасности им приказано ехать медленнее и держаться группой.

На полигоне Опук в Крыму в четверг, 22 апреля, прошел основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках внезапной проверки боеготовности. В нем приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и 1,2 тысяч единицы вооружения и военной техники.